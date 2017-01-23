На Широком Лане погиб «срочник» 20 января около 16.30 в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности получил тяжелые ранения и погиб военнослужащий срочной службы . Командование воинской части совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводит расследование происшествия. Об этом сообщают в оперативном командовании «Юг» на странице в «Фейсбуке». Военные ОК «Юг» готовы оказать всестороннюю поддержку в целях объективного и беспристрастного следствия. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама