10.01.17 07:402080
На Широком Лане погиб «срочник»
|23.01.17 18:16
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20 января около 16.30 в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности получил тяжелые ранения и погиб военнослужащий срочной службы
. Командование воинской части совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводит расследование происшествия. Об этом сообщают в оперативном командовании «Юг» на странице в «Фейсбуке».
Военные ОК «Юг» готовы оказать всестороннюю поддержку в целях объективного и беспристрастного следствия.