На Николаевщине «дельцы» пытались похитить из бюджета свыше 1,8 млн грн НДС

Работниками налоговой милиции Главного управления ГФС в Николаевской области выявлен факт уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах служебными лицами одного из предприятий Николаевской области. Об этом сообщает Главное управление ГФС в Николаевской области.

За данным фактом в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении криминального правонарушения, которое квалифицируется по ч.1 ст.205 Криминального кодекса Украины — фиктивное предпринимательство, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых есть запрет.

Данная статья предусматривает штраф в сумме от 5100 до 8500 гривен или криминальное наказание в виде лишения свободы, сроком до 3-х лет.

Во время проведения следственных действий установлено, что служебные лица предприятия, осуществляя противоправную хозяйственную деятельность, намеревались завладеть бюджетными денежными средствами в виде получения возмещения НДС в сумме 1,8 млн. гривен.

Досудебное расследование проводит следственное управление финансовых расследований Главного управления ГФС в Николаевской области.

Главное управление ГФС в Николаевской области обращается к небезразличным гражданам с просьбой, в случае выявления фактов регистрации предприятий на подставных лиц, других схем уклонения от уплаты налогов, сообщать в дежурную часть Главного управления ГФС в Николаевской области, по адресу: г. Николаев, ул. Лягина, 6., а также по номерам телефонов: (0512) 50-18-41; 37-06-10.