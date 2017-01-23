Директору строительного предприятия Первомайска грозит арест имущества за присвоение более 500 тыс. грн.

В минувшую субботу, 21 января, сообщено о подозрении должностному лицу — руководителю строительного предприятия города Первомайска — в присвоении бюджетных средств при ремонте дорог. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Установлено, что в октябре 2015 года подрядной организацией проведено три капитальных ремонта дорожного покрытия улиц в городе Первомайске на общую сумму свыше 2,4 млн. грн.

Вместе с тем, руководитель предприятия, злоупотребляя служебным положением, путем внесения недостоверных сведений в официальные документы во время вышеуказанных работ дорожного покрытия завысил объемы и стоимость выполненных подрядных работ на сумму свыше 500 тыс. грн.

Кроме того, согласно выводам судебной дорожно-технической экспертизы, два капитальных ремонта дорожного покрытия выполнены некачественно, имеют критические несоответствия и подлежат переработке.

Указанному лицу сообщено о подозрении по ч.2, 3, 5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, в особо крупных размерах) и ч.1, 2 ст. 366 УК Украины (служебный подлог, то есть выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, что повлекло тяжкие последствия).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и наложение ареста на имущество последнего с целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Также прокуратурой решается вопрос о привлечении к ответственности других должностных лиц, которые осуществляли надзор за качеством и объемами выполненных работ.