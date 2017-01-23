В Первомайске воры вынесли из магазина продуктов на 10 тысяч гривен

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В Первомайский отдел полиции ГУНП в Николаевской области обратилась 40-летняя продавец с заявлением о том, что в ночь с 18 на 19 января 2017 года из магазина, расположенного по ул. Корабельная, 44 в г. Первомайск, совершено кражу. Об этом сообщает Первомайский отдел полиции ГУНП Николаевской области.

Со слов заявительницы стало известно, что около 07:30 часов утра 19 января она пришла на работу и, зайдя в середину магазина, обнаружила, что в подсобном помещении повреждено и открыто окно. Осмотрев все торговое заведение, женщина обнаружила, что похищены различные продукты питания.

По предварительным подсчетам, сумма причиненного материального ущерба составляет около 10 тыс. грн. Владельцем торгового заведения устанавливается точный перечень похищенного имущества и общая сумма причиненного материального ущерба.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.185 УК Украины «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Продолжается досудебное следствие.

Правоохранителями устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления.

Вместе с тем полиция просит жителей, которые стали свидетелями указанного события, или могут предоставить важную для следствия информацию, обращаться в Первомайский отдел полиции ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам (05161)7-52-02,102.