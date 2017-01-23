Украинский велогонщик умер от сердечного приступа

23.01.17 16:10Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

31-летний Дмитрий Грабовский скончался после сердечного приступа.

Известный украинский велогонщик Дмитрий Грабовский ушел из жизни в возрасте 31 года. Причина смерти спортсмена из Симферополя – сердечный приступ.

Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Левинзон:

«Я не знаю как такое может быть... Дмитрий Грабовский скончался от сердечного приступа. Не знаю деталей, не знаю, что сказать. Разбудите меня кто нибудь».

Напомним, что с 2006 по 2007 годы Дмитрий выступал за команду Мирового тура QuickStep.

В 2005 году Грабовский завоевал серебро в разделке и золото в групповой гонке на чемпионате мира по велоспорту в категории до 23 лет.

Последнее время Грабовский, карьеру которому подпортило ДТП, жил и тренировался в Израиле.

Похожие новости

09.03.16 14:30Сотни николаевцев простились с Юрием Козырем

13.08.15 22:08Еремеева похоронят в родном селе в Ровенской области

22.12.14 21:02Умер британский певец Джо Кокер

27.09.13 09:08Николаев проcтился с В. Коренюгиным

25.03.11 14:19Умер Валерий Бойченко

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 23.01.2017

Закругление верхнее-левое

18:39Николаевский «Центр Защиты Животных» объявил конкурс на лучший дизайн и макет здания

18:31"Нафтогаз Украины" повысил цену газа для промпотребителей на февраль

18:19В Николаеве судья отпустила на свободу 18-летнюю воровку из Чернигова, у которой на попечении двое детей

18:16На Широком Лане погиб «срочник»

18:13«Сенкевич развязал мне руки»: директор «Николаевкоммунтранс» заявил о давлении на КП со стороны команды мэра

18:03По результатам анализа е-деклараций НАБУ расследует 25 производств

17:55На Одесчине спасатели обнаружили тела провалившихся под лед людей, в том числе ребенка

17:50НБУ прогнозирует небольшое ускорение инфляции из-за роста минималки

17:46На николаевских предприятиях обнаружили десятки грузовиков, украденных у белорусского завода

17:42В Николаеве идет «зачистка» директоров коммунальных предприятий, - депутат БПП Киселева

17:40На Николаевщине «дельцы» пытались похитить из бюджета свыше 1,8 млн грн НДС

17:21Не проехать: активисты собираются перекрыть все въезды в Киев

17:04Ани Лорак исключили из списка «Самой красивой — 2016»: причины

16:52Директору строительного предприятия Первомайска грозит арест имущества за присвоение более 500 тыс. грн.

16:40Чем будет заниматься совет по морали

16:35В Первомайске воры вынесли из магазина продуктов на 10 тысяч гривен

16:15Лавров ответил на заявление Порошенко по алгоритму выполнения Минских соглашений

16:10Украинский велогонщик умер от сердечного приступа

15:55В аэропорту Жуляны выявили 17 ящиков контрабанды запчастей к ПТРК «Фагот»

15:45Тренер Кличко пообещал, что украинец шокирует всех в бою с Дшошуа

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

09.01.17 19:002100

Алексей Воробьев надолго уедет из России

09.01.17 19:162090

На Николаевщине мороз заставил отступить эпидемию гриппа

09.01.17 19:402160

На Закарпатье пьяные колядники избили на дороге водителя

09.01.17 19:572400

В Николаеве преступники пытались устроить массовый поджог автомобилей на стоянке

Самые читаемые

17.01.17 18:0016370

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

11.01.17 20:065840

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

18.01.17 14:264930

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

22.01.17 08:474360

Рева о пенсионной реформе: будет шок

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама