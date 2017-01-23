09.01.17 19:002100
Украинский велогонщик умер от сердечного приступа
|23.01.17 16:10
|43
|0
31-летний Дмитрий Грабовский скончался после сердечного приступа.
Известный украинский велогонщик Дмитрий Грабовский ушел из жизни в возрасте 31 года. Причина смерти спортсмена из Симферополя – сердечный приступ.
Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Левинзон:
«Я не знаю как такое может быть... Дмитрий Грабовский скончался от сердечного приступа. Не знаю деталей, не знаю, что сказать. Разбудите меня кто нибудь».
Напомним, что с 2006 по 2007 годы Дмитрий выступал за команду Мирового тура QuickStep.
В 2005 году Грабовский завоевал серебро в разделке и золото в групповой гонке на чемпионате мира по велоспорту в категории до 23 лет.
Последнее время Грабовский, карьеру которому подпортило ДТП, жил и тренировался в Израиле.