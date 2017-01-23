Украинский велогонщик умер от сердечного приступа

31-летний Дмитрий Грабовский скончался после сердечного приступа.

Известный украинский велогонщик Дмитрий Грабовский ушел из жизни в возрасте 31 года. Причина смерти спортсмена из Симферополя – сердечный приступ.

Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Левинзон:

«Я не знаю как такое может быть... Дмитрий Грабовский скончался от сердечного приступа. Не знаю деталей, не знаю, что сказать. Разбудите меня кто нибудь».

Напомним, что с 2006 по 2007 годы Дмитрий выступал за команду Мирового тура QuickStep.

В 2005 году Грабовский завоевал серебро в разделке и золото в групповой гонке на чемпионате мира по велоспорту в категории до 23 лет.

Последнее время Грабовский, карьеру которому подпортило ДТП, жил и тренировался в Израиле.