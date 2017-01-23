В аэропорту Жуляны выявили 17 ящиков контрабанды запчастей к ПТРК «Фагот»

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с таможенниками и пограничниками пресекли контрабанду оружия через Международный аэропорт «Киев» (Жуляны), в частности, обнаружили комплектующие к противотанковому управляемому ракетному комплексу (ПТРК) «Фагот» и военным самолетам. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил пресс-центр СБУ.

«Правоохранители обнаружили семнадцать ящиков без каких-либо сопроводительных документов в самолете, который следовал рейсом в одну из стран Ближнего Востока.

Во время досмотра груза сотрудники спецслужбы обнаружили комплектующие к противотанкового управляемого ракетного комплекса «Фагот» и военных самолетов», – говорится в сообщении.

По выводам экспертов, контрабандный груз принадлежит к категории товаров военного назначения и подлежит государственному экспортному контролю.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 201 и ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.