В аэропорту Жуляны выявили 17 ящиков контрабанды запчастей к ПТРК «Фагот»


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23.01.17 15:55Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с таможенниками и пограничниками пресекли контрабанду оружия через Международный аэропорт «Киев» (Жуляны), в частности, обнаружили комплектующие к противотанковому управляемому ракетному комплексу (ПТРК) «Фагот» и военным самолетам. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил пресс-центр СБУ.

«Правоохранители обнаружили семнадцать ящиков без каких-либо сопроводительных документов в самолете, который следовал рейсом в одну из стран Ближнего Востока.

Во время досмотра груза сотрудники спецслужбы обнаружили комплектующие к противотанкового управляемого ракетного комплекса «Фагот» и военных самолетов», – говорится в сообщении.

По выводам экспертов, контрабандный груз принадлежит к категории товаров военного назначения и подлежит государственному экспортному контролю.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 201 и ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

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