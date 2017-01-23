В Николаеве мужчина, играя на скрипке возле супермаркета, заодно продавал наркотики

Около тринадцатого часа патрульные получили сообщение о том, что у входа в гипермаркет, расположенный на проспекте Мира, неизвестный мужчина, который играет на скрипке, торгует наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

На месте происшествия инспекторы действительно увидели мужчину, который играл на скрипке.

При проведении поверхностной проверки, в футляре, стражи порядка увидели коробок с веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли.

В свою очередь 39-летний житель Заводского района сообщил, что коробок не его и скорее всего его подбросили.

На место происшествия патрульные вызвали работников следственно-оперативной группы отдела полиции.