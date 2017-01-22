В Первомайске в районе центрального рынка произошло ДТП

Сегодня, 22 января, около 12:45 на перекрестке улиц Гагарина и Лейтенанта Шмидта столкнулись рейсовый автобус «ПАЗ» и «шестерка». Пишет 05161

К счастью обошлось без пострадавших, однако ДТП на данном перекрестке можно назвать вполне закономерным, поскольку водителям общественного транспорта приходится разворачивать автобусы на довольно ограниченном участке.

А а если учесть, что движение автотранспорта здесь довольно оживленное, можно предположить, что данное ДТП далеко не последнее.

По словам автолюбителей, во время разворота создаются так называемые «слепые зоны», что довольно часто и становится причиной дорожных происшествий.

Также, три раза в неделю водителям автотранспорта приходится демонстрировать навыки экстремального вождения на перекрестке улиц Молокова и Машиностроительная.

Напомним, ранее сообщалось, что не так давно на сессии Первомайского городского совета в очередной раз обсуждали вопрос движения транспорта на улице Гагарина.

Тогда Т. Ушкарева напомнила, что существующая схема сильно усложняет движение пассажирского транспорта, которому приходится разворачиваться в экстремальных условиях.