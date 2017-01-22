В Первомайске в районе центрального рынка произошло ДТП

22.01.17 16:25Сколько просмотров этой статьи26Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 22 января, около 12:45 на перекрестке улиц Гагарина и Лейтенанта Шмидта столкнулись рейсовый автобус «ПАЗ» и «шестерка». Пишет 05161

К счастью обошлось без пострадавших, однако ДТП на данном перекрестке можно назвать вполне закономерным, поскольку водителям общественного транспорта приходится разворачивать автобусы на довольно ограниченном участке.

А а если учесть, что движение автотранспорта здесь довольно оживленное, можно предположить, что данное ДТП далеко не последнее.

По словам автолюбителей, во время разворота создаются так называемые «слепые зоны», что довольно часто и становится причиной дорожных происшествий.

Также, три раза в неделю водителям автотранспорта приходится демонстрировать навыки экстремального вождения на перекрестке улиц Молокова и Машиностроительная.

Напомним, ранее сообщалось, что не так давно на сессии Первомайского городского совета в очередной раз обсуждали вопрос движения транспорта на улице Гагарина.

Тогда Т. Ушкарева напомнила, что существующая схема сильно усложняет движение пассажирского транспорта, которому приходится разворачиваться в экстремальных условиях.

Похожие новости

11.01.17 14:12В Николаеве перевернулся хлебный фургон на летней резине. Пришлось вызывать спасателей

06.10.15 09:59В Николаеве грузовик врезался в полную пассажиров «маршрутку» - погибли две девушки

30.12.13 10:03Дело Татьяны Черновол: заврались!

01.12.10 17:04Николаевский «Беркут» остановил акцию протеста родителей, чьи дети погибли в авариях

24.10.08 10:52Страшная авария возле села Лиманы

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 22.01.2017

Закругление верхнее-левое

16:49Николаевцы сложили "живой" герб Украины

16:44В Днепре в многоквартирном доме горели щитовые на пяти этажах

16:25В Первомайске в районе центрального рынка произошло ДТП

16:22Рейтинг областей Украины: где меньше платят за отопление, а где самая низкая зарплата

16:16Эстония как председатель ЕС приложит все усилия для мирного решения конфликта на востоке Украины

15:57За вклад и труд: Президент наградил орденом «За заслуги» III степени вице-мэра Николаева

14:50В Херсоне продавали опасное Николаевское масло

14:28Россия вдвое увеличит объем сокращения добычи нефти

14:15Япония выделит более $74 тыс. на оборудование для украинских гимнастов

13:59Правоохранители разоблачили коррупционную схему сотрудников ГФС

13:50Как в Николаеве появилась «Мафия»

13:40Черновил рассказал, чем опасен возможный отказ Киева от Донбасса

13:34Мінагрополітики підтримає виробництво органіки та виноградарство на Миколаївщині

13:30Фанаты в шоке: Голди Хоун подтвердила новость о романе дочери с Брэдом Питтом, - скоро актер переедет к «теще»

13:20В Одессе пытались похитить школьницу

13:10Хуан Пабло Монтойя выиграл Гонку чемпионов-2017

12:55В КНДР заявили о всеобщей мобилизации – СМИ

12:50Тереза Мэй станет первым иностранным лидером, с кем Дональд Трамп встретится в Белом доме

12:29Николаевские депутаты возмущены тем, как выносятся на рассмотрение сессии земельные вопросы

12:25Тина Кароль получила звание Народной артистки Украины

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Хоккеист Фил Кессел не смог стать президентом США. Фото Instagram

08.01.17 17:101970

Иисус и Микки Маус опередили хоккеиста на выборах президента США

08.01.17 17:402060

Порошенко порекомендував українцям для читання шість книжок

08.01.17 18:001930

Сменивший пол отчим Кардашьян запустил линию косметики

Фото Максим Грицаенко

08.01.17 18:192300

В Южноукраинске горела многоэтажка

Самые читаемые

17.01.17 18:0016060

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

11.01.17 20:065700

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

18.01.17 14:264470

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

13.01.17 21:403910

Горожане благодарят своих спасителей от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама