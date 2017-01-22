В Одессе пытались похитить школьницу

Возле супермаркета "Копейка" на проспекте Академика Глушко, 1Г мужчина пытался похитить школьницу, которая возвращалась после уроков домой.

После обращения мамы школьницы в полицию открыто расследование и подозреваемого разыскивают.

Об этом сообщила сама мама школьницы, одесситка Анна Паниван на своей странице в Facebook.

Была совершена попытка кражи моего ребенка!

Подошел мужчина крепкого телосложения, коротко стриженый и предложил подержать клетку с кроликом, на что Ева ответила "извините я спешу", зная что ни с кем из чужих категорически нельзя разговаривать на улице.

Долго не раздумывая особь мужского пола схватила ее за руку.

Не успев даже отреагировать, в ту же секунду это увидела женщина, проходящая мимо с ребенком, она и спасла мою дочь!

Эта женщина пригрозила вызовом полиции и он сразу же исчез, - написала Анна Паниван.

По словам очевидцев, на парковке стоял черный внедорожник с открытым багажником, в котором стояла клетка с кроликом.