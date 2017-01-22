На Одесчине начальник штабной разведки до смерти избил прапорщика ВМС Украины

В поселке Сарата Одесской области произошел ужасный инцидент: в одном из подразделений береговой охраны отдельной артиллерийской бригады (А-2611) ВМС Украины офицер забил до смерти своего подчиненного. Конкретнее — начальник разведки гаубичного артиллерийского дивизиона избил подчиненного, от полученных повреждений последний скончался.

Как стало известно «ФАКТАМ», старший прапорщик, занимавший должность главного сержанта батареи, должен был заступить в суточный наряд дневальным по парку, но не явился на построение. Капитан — начальник разведки гаубичного артиллерийского дивизиона — приказал старшему матросу проводить его к месту проживания «прогульщика».

На месте выяснилось: последний перебрал спиртного и заснул. Тогда офицер стал бить его кулаками по лицу и ногами по туловищу.

В дальнейшем он приказал старшему матросу доставить пострадавшего в медицинскую палатку, где приковал прапорщика наручниками к другому военнослужащему и продолжил избиение.

Повреждения оказались настолько сильными, что в 2 часа ночи пострадавший скончался.

Вскрытие выявило множественные переломы ребер и болевой шок.

«Сейчас в отношении офицера избрана мера пресечения, он находится под стражей. Ожидаем результатов медицинских экспертиз.

В кратчайший срок это дело будет направлено в суд», — сообщил военный прокурор Белгород-Днестровского гарнизона Александр Цупка.

Офицеру инкриминируют уголовное правонарушение, квалифицированное по части 4 ст. 426−1 УК Украины — «Превышение военным лицом служебного положения с применением неуставных отношений, совершенное в особый период и повлекшее тяжелые последствия».

Подозреваемому капитану грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

«Органы военной прокуратуры открыли уголовное производство по этому факту, также проводится внутреннее расследование в рамках ВМС.

Детали пока не разглашаются, подозреваемый передан органам прокуратуры и находится на гауптвахте.

Мы будем способствовать прозрачности и объективности проведения расследования», -отметила пресс-секретарь ВМС Украины Ирина Карпюк.