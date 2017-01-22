В Николаеве вор-неудачник пытался продать авто его же владельцу

22.01.17 09:40Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

Объявление о продаже своего Mitsubishi-Lancer потерпевшая случайно нашла в Интернете

В Николаеве задержали мужчину, который несколько лет назад мог угнать Mitsubishi-Lancer в Донецкой области.

Тогда вооруженная группа людей, лица которых были закрыты масками, отобрала у женщины автомобиль и другое имущество прямо на дороге, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Увидев объявление о продаже указанного автомобиля в интернете и предварительно договорившись с продавцом, 46-летняя жительница Донецкой области прибыла на встречу в Николаев и убедилась в том, что это действительно ее собственность, отобранная три года назад.

Потерпевшая сразу позвонила на "102", а продавец, увидев такой поворот событий, сел за руль и пытался скрыться.

29-летнего водителя догнали полицейские.

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