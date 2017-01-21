В николаевской воинской части погиб солдат срочной службы

В Николаевской области вследствие нарушения правил безопасности погиб солдат срочной службы.

Как сообщили в Министерстве обороны, несчастный случай произошел накануне около 16:30. В одной из воинских частей военный получил смертельное ранение.

Командование воинской части и полиция выясняют обстоятельства и причинные гибели военного срочной служба. Руководство ВСУ и Минобороны выразило соболезнования родным погибшего.