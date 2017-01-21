07.01.17 20:312440
В николаевской воинской части погиб солдат срочной службы
|21.01.17 19:07
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В Николаевской области вследствие нарушения правил безопасности погиб солдат срочной службы.
Как сообщили в Министерстве обороны, несчастный случай произошел накануне около 16:30. В одной из воинских частей военный получил смертельное ранение.
Командование воинской части и полиция выясняют обстоятельства и причинные гибели военного срочной служба. Руководство ВСУ и Минобороны выразило соболезнования родным погибшего.