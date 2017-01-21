В США разгулялся мощный торнадо: погибли четыре человека

В городе Хаттисберг объявлено чрезвычайное положение, несколько домов сильно повреждены

Сегодня утром в американском штате Миссисипи от торнадо погибли четыре человека. Об этом сообщили чиновники штата, передает ТСН со ссылкой на Associated Press.

Торнадо пронесся по городу Хаттисберг и его окрестностям. Мэр города Джонни Дюпре объявил чрезвычайное положение. Сообщают о значительном повреждении домов. Местные полицейские и пожарные пытаются спасти пострадавших людей.

Сильнее всего торнадо ударил в четыре утра по местному времени. Напомним, недавно в результате мощного торнадо в американском штате Алабама погибли по меньшей мере четыре человека.