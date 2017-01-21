Верхний банер

В США разгулялся мощный торнадо: погибли четыре человека

21.01.17 18:45Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

В городе Хаттисберг объявлено чрезвычайное положение, несколько домов сильно повреждены

Сегодня утром в американском штате Миссисипи от торнадо погибли четыре человека. Об этом сообщили чиновники штата, передает ТСН со ссылкой на Associated Press.

Торнадо пронесся по городу Хаттисберг и его окрестностям. Мэр города Джонни Дюпре объявил чрезвычайное положение. Сообщают о значительном повреждении домов. Местные полицейские и пожарные пытаются спасти пострадавших людей.

Сильнее всего торнадо ударил в четыре утра по местному времени. Напомним, недавно в результате мощного торнадо в американском штате Алабама погибли по меньшей мере четыре человека.

Похожие новости

14.01.17 16:45В США полиция нашла девочку, которая была похищена 18 лет назад из больницы, где появилась на свет

08.06.15 10:13Обед с Уорреном Баффетом продан за 2,35 миллиона долларов

02.02.15 10:10На Чикаго обрушилась снежная буря

02.01.14 12:04Новый мэр Нью-Йорка пообещал снизить уровень социального неравенства

17.01.11 12:55Глава Китая: Господство доллара - это дело прошлого

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 21.01.2017

Закругление верхнее-левое

20:24Активисты Санкт-Петербурга вышли на всемирную акцию против действий Путина

20:07В николаевской воинской части погиб солдат срочной службы

19:52Инаугурация Дональда Трампа 2017: интересные факты этого события

19:50Стали известны детали нового iPhone 8

19:44Во Флориде аллигатор покусал старшего сына Виталия Кличко

19:42Грозит ли Украине очередная волна мобилизации

19:39Брэд Питт переезжает к Кейт Хадсон

19:20Больше всего Трампу досталось за его особые отношения с Кремлем,- эксперт

19:10В понедельник несколько улиц в Николаеве останутся без света

19:07В николаевской воинской части погиб солдат срочной службы

19:00Спрос на украинских русалок : девушки зарабатывают по 1, 5 тысячи долларов в месяц

18:55В более 50 странах мира люди вышли на акцию "Стоп Путин. Стоп война" в поддержку Украины

18:45В США разгулялся мощный торнадо: погибли четыре человека

18:36В сети показали Саакашвили за забором инаугурации Трампа

18:35Российские ученые разработают методику управления мыслями

18:25В Донецке шахтеры отказались сдавать кровь для раненных боевиков

18:23В столичной многоэтажке сорвался лифт с молодой мамой и маленьким ребенком

18:19В Украине окончательно решат «языковой вопрос»

18:10Одесса. На Большом Фонтане произошла перестрелка между водителями автомобилей

18:10Врачи не рекомендуют пользоваться ночным кремом ночью и покупать косметику в баночках

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

07.01.17 20:312440

Динамо предлагает 2 миллиона за экс-защитника Ньюкасла

07.01.17 21:292680

"Как обычно, виноваты все, кроме мэра", - активист Денис Жело

07.01.17 21:492550

В Одесской области намело сугробы в человеческий рост

08.01.17 06:362090

Впервые лицом косметики Maybelline стал мужчина

Самые читаемые

17.01.17 18:0015890

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

08.01.17 11:2711310

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:338220

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

11.01.17 20:065620

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама