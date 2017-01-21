В столичной многоэтажке сорвался лифт с молодой мамой и маленьким ребенком

В 9-этажном доме на ул. Наумова, 23-В сорвался лифт, в этот момент в нем находились мать с 3-летним ребенком.

Лифт пролетел с 6 до 2 этажа — сработало аварийное торможение.

Об этом на своей странице в Facebook написала пострадавшая жительница дома Анастасия Чоп. Как отмечает девушка, аварийная служба приехала только через час.

«Сегодня утром в районе 8:20 оборвался трос в лифтовой кабине по адресу г. Киев, Наумова 23 В, сработало аварийное торможение, летели прилично с 6 этажа, остановились между 2-ым и 1-ым.

В кабине находилась я и 3-х летний сын. До сих пор трусит. Лифт старый.

В кабине и на первом этаже при входе в лифт кнопка вызова аварийной службы не работает, номеров для вызова службы спасения нет.

Просидела там около часа. Слава Богу, мама нашла номер диспетчерской службы Святошинского района и дозвонилась. Бригада приехала достаточно быстро, около 40 минут и то после упоминания, что в кабине находится ребенок», — написала она.

Пострадавшая сообщила о случившемся на горячую линию мэра Киева, ее обращение было зарегистрировано под номером Ч 488.

Как сообщалось ранее, у 50% киевских лифтов истек срок эксплуатации. Так, из действующих в столице 21,6 тыс. лифтов 10,2 тыс. работают уже более 25 лет.

Необходимость замены и ремонта определяется после экспертной оценки.