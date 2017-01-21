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В Донецке шахтеры отказались сдавать кровь для раненных боевиков

21.01.17 18:25Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

Работники шахты имени А. Ф. Засядько (г. Донецк) отказались сдавать кровь для боевиков, получивших ранения в столкновениях с украинскими военными.

Массовую акцию по срочной сдаче крови, как сообщили в группе «Информационное сопротивление», хотели провести представители среднего управленческого звена шахты. Однако желающих сдать кровь не оказалось.

При этом в руководстве предприятия пожаловались, что персонал шахты имеет очень низкий уровень «сознательности» и «патриотизма».

В то же время организованная руководством террористической «Донецкой народной республикой» акция по приказу российских «кураторов» по сбору подписей под петицией в ООН и ОБСЕ «о невыполнении Украиной минских соглашений» и «преступлениях ВСУ против мирных жителей Донбасса», проходит успешно.

Для сбора подписей активно используются приемные «общественного движения «Донецкая Республика», и на данный момент собрано уже около 370 тыс. подписей, которые систематизируются в отдельных томах.

При этом стоит отметить, что среди «бюджетников» в Донецке, Макеевке, Енакиево и других городах распространяются слухи о том, что лица, не подписавшие петиции, будут проверяться «МГБ ДНР» на предмет лояльности руководству террористов и связей с украинскими спецслужбами.

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