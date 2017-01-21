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В Одессе горит Привоз

21.01.17 17:55Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

На известном рынке загорелись контейнеры с лакокрасочной продукцией.

В Одессе 21 января загорелся рынок Привоз. Об этом сообщает Odessa.Report со ссылкой на очевидцев.

По предварительной информации, уже выгорели четыре павильона. На месте работают пожарные.

"Здесь много зевак. Не исключено, что они скоро начнут растаскивать товары, поэтому должна быть охрана в темное время суток", - заявил очевидец.

Также на месте находятся правоохранители. Привоз пока работает в обычном режиме.

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