Пожар в Днепре: из 9-этажки эвакуировали детей, пострадал мужчина

Сегодня, 21 января, в одной из квартир дома по переулку Штурманский Новокодакского района произошел пожар.

Об этом Информатору сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В 5:23 в Службу спасения «101» сообщили о пожаре, который произошел в двухкомнатной квартире на 8-м этаже 9-ти этажного жилого дома.

Горело домашнее имущество площадью 10 квадратных метров.

Во время пожара владелец квартиры, мужчина около 40 лет, получил термические ожоги третьей степени. Он проживал один, личные данные устанавливаются.

Спасатели ГСЧС спасли мужчину и госпитализировали в реанимационное отделение 2-ой городской больницы.

Во время пожара из подъезда эвакуировали 11 человек, 2 из них — дети.

В 6:20 пожар ликвидировали. Для этого привлекли 4 единицы техники и 13 человек личного состава 2-ой и 4-ой государственных частей ГУ ГСЧС области.

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.