В Киеве застрелили адвоката

Пострадавший скончался от полученных ранений в больнице

. В ночь на 21 января по улице Никольско-Слободская по дороге с работы застрелили 46-летнего адвоката. С огнестрельным ранением в голову мужчину доставили в больницу, где он скончался. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По предварительной информации установлено, что неизвестный возле дома, где жил потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову. При осмотре места происшествия правоохранители с применением служебной собаки обнаружили стреляную гильзу калибра 7,65 мм, которую отправили для проведения экспертизы, - рассказали в полиции.

Инцидент уже расследуется столичной полицией. На данный момент подозреваемый не задержан. Сейчас правоохранители рассматривают три версии: ограбление, личная жизнь и профессиональная деятельность.