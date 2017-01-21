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В Киеве застрелили адвоката

21.01.17 11:46Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Пострадавший скончался от полученных ранений в больнице

. В ночь на 21 января по улице Никольско-Слободская по дороге с работы застрелили 46-летнего адвоката. С огнестрельным ранением в голову мужчину доставили в больницу, где он скончался. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

  • По предварительной информации установлено, что неизвестный возле дома, где жил потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову. При осмотре места происшествия правоохранители с применением служебной собаки обнаружили стреляную гильзу калибра 7,65 мм, которую отправили для проведения экспертизы, - рассказали в полиции.

Инцидент уже расследуется столичной полицией. На данный момент подозреваемый не задержан. Сейчас правоохранители рассматривают три версии: ограбление, личная жизнь и профессиональная деятельность.

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