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Николаевец три дня держал в плену и жестокого избивал 19-летнюю девушку. Пострадавшая сбежала от изверга через окно по простыням (ФОТО)


Синяки и оттекиРану изверг зашил обычными ниткамиПобои
21.01.17 10:53Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Парень в Николаеве трое суток издевался над возлюбленной

В Николаеве 24-летний Сергей Терещенко три дня с 15 по 17 января удерживал в квартире свою 19-летнею девушку Елену Хорову и жестко избивал ее.

Об этом 0512 рассказала сама девушка.

По словам Елены, на третий день ей удалось выбраться из так называемого квартирного "плена", когда ее парень ушел на работу. Девушка связала из простыней веревку и спустилась из окна третьего этажа.

Затем вместе со своей мамой, Татьяной Черной, написала заявление в полицию. В отделе коммуникации полиции Николаевской области изданию подтвердили подачу соответствующего заявления, и сообщили, что предварительно действия обидчика квалифицированы по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека»).

"Он разбил мне голову, и сам же зашил нитками. Хирург, к которому мы с мамой обратились, был в шоке. Зашивал простыми обычными нитками", - говорит Елена.

"Могло пойти заражение!... У нее такие отеки… Мутузил ее трое суток с 15-го по 17-е… Это неадекватный, больной человек, - рассказала мама девушки. - Он угрожал ей: "Я тебя убью и закопаю, и никто тебя не найдет, я и твоих родственников найду, всех поубиваю".

На данный момент парень задержан.

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Суббота, 21.01.2017

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