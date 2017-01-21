07.01.17 20:312440
Во Львовской области лошадь убила человека
|21.01.17 16:15
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Медики три недели пытались спасти жизнь пострадавшему, но все усилия оказались тщетными
В одном из сел Сокальского района лошадь копытом ударила 49-летнего мужчину, который умер после 3-недельного пребывания в больнице.
"В полицию поступило сообщение из реанимационного отделения городской больницы Червонограда о смерти пациента", – сообщает львовская полиция.
Мужчина был доставлен к медикам 31 декабря прошлого года с диагнозом "тяжелая открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и ушиб головного мозга тяжелой степени", пишет "Сегодня".
По предварительным данным, потерпевшего ударил копытом конь.