Во Львовской области лошадь убила человека Медики три недели пытались спасти жизнь пострадавшему, но все усилия оказались тщетными В одном из сел Сокальского района лошадь копытом ударила 49-летнего мужчину, который умер после 3-недельного пребывания в больнице. "В полицию поступило сообщение из реанимационного отделения городской больницы Червонограда о смерти пациента", – сообщает львовская полиция. Мужчина был доставлен к медикам 31 декабря прошлого года с диагнозом "тяжелая открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и ушиб головного мозга тяжелой степени", пишет "Сегодня". По предварительным данным, потерпевшего ударил копытом конь. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама