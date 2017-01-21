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Наркоман, обворовывавший дачи пенсионеров в Николаевском районе, задержан

21.01.17 15:22Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Полицейские разыскали николаевца, который обворовывал дачи пенсионеров в Николаевском районе области

По информации пресс-службы областной полиции, житель Николаева, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, воспользовавшись отсутствием хозяев, выносил из их домов имущество. Полученные от реализации чужих вещей деньги злоумышленник тратил на наркотики.

На счету 25-летнего вора - четыре факта совершения кражи. Во время новогодних праздников молодой мужчина, повредив окна или двери, проникал на территорию дач, забирал технику, электроинструменты, запчасти, одежду, посуду, металлические предметы, хозяйственные инструменты и садовый инвентарь.

Оперативники разыскали мужчину в областном центре. Он успел реализовать часть похищенного, но полицейские изъяли почти все имущество потерпевших.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины «Кража», что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Суббота, 21.01.2017

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