Наркоман, обворовывавший дачи пенсионеров в Николаевском районе, задержан

Полицейские разыскали николаевца, который обворовывал дачи пенсионеров в Николаевском районе области

По информации пресс-службы областной полиции, житель Николаева, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, воспользовавшись отсутствием хозяев, выносил из их домов имущество. Полученные от реализации чужих вещей деньги злоумышленник тратил на наркотики.

На счету 25-летнего вора - четыре факта совершения кражи. Во время новогодних праздников молодой мужчина, повредив окна или двери, проникал на территорию дач, забирал технику, электроинструменты, запчасти, одежду, посуду, металлические предметы, хозяйственные инструменты и садовый инвентарь.

Оперативники разыскали мужчину в областном центре. Он успел реализовать часть похищенного, но полицейские изъяли почти все имущество потерпевших.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины «Кража», что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.