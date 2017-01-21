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Назад в 90-е: на Николаевщине массово пропадают канализационные люки

21.01.17 14:05Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

Воры крадут их, чтобы сдать на металлолом

О краже люков в полицию Центрального и Ингульского районов Николаева заявили представители коммунального предприятия. Так, в течение декабря минувшего года неизвестные похитили четыре канализационных люков, находящихся по улицам Колодезной, 14, Большой Морской, 13а и пр. Центральному, 122. Исчезли три люка на ул. 1-й Линии, 15 и 9-й Продольной, 3 и пять канализационных люков "испарились" с ул. Космонавтов, 82 и ул. Винграновского, 43.

Кроме того, в Домановском районе 18 января текущего года неизвестные похитили пластмассовую крышку люка водоснабжения, который находится по ул.Молодежная в с. Акмечетские Ставки, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Следственными отделениями подразделений начаты уголовные производства по признакам ч.1 ст.185 УК Украины «Кража», санкция которой предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Полицейские устанавливают виновных лиц.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершенных преступлений, или обладают информацией, полезной для следствия, сообщить в территориальные отделы полиции или по телефону «102».

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