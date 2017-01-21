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На Николаевщине добычей воров стали кабель, забор и продукты питания

21.01.17 11:46Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Стражи порядка устанавливают личности преступников.

В полицию Ингульского района обратился работник коммунального предприятия, который сообщил, что ночью неизвестные похитили 100 м электрокабеля, проходившего между домами №11 и 15 по ул. Бойченко.

А в пгт Казанка неизвестные под покровом ночи похитили из административного здания, расположенного по ул. Юрия Гагарина, 86, три антенны, три модема и блок бесперебойного питания оборудования , а в Снигиревке воры, повредив входную дверь, проникли в помещение магазина, расположенного по ул. Суворова, 104, и похитили телевизор и продукты питания.

В Заводском районе Николаева в ночь с 16 на 17 января из трех подъездов дома №31 по ул. Сенной похищены кабеля от домофонов, о чем в полицию сообщил местный житель.

Той же ночью неизвестные похитили металлический забор с территории домовладения, расположенного по ул. Богдана Хмельницкого в Корабельном районе областного центра.

Кроме того, неизвестные лица, повредив входную дверь, проникли в помещение магазинов, расположенных по ул. Суворова, 57-А и 86 в Березанке - их добычей стали планшет и ноутбук. Аналогичным образом злоумышленники попали в помещение аптеки, расположенной по ул. Центральной, 84, где похитили 375 гривен, рассказали в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Следователями отделений подразделений начаты уголовные производства по признакам чч.1 и 3 ст.185 УК Украины «Кража», санкции которых предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет. Полицейские устанавливают виновных лиц.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершенных преступлений, или обладают информацией, полезной для следствия, сообщить в территориальные отделы полиции или по телефону «102».

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