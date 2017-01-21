В Николаеве из автомобилей воруют оружие, сварочные аппараты и аккумуляторы

Об этом рассказали в полиции Николаевской области

Так, в Центральный отдел ГУ НП в Николаевской области обратился 36-летний местный житель, который сообщил, что днем 19 января у шахматного клуба по ул. Флотский бульвар неизвестные похитили из автомобиля «ВАЗ-2107» травматический пистолет и личные документы. По подсчетам потерпевшего, злоумышленники нанесли ему материальный ущерб на общую сумму 4 000 гривен.

В этот же день в Ингульском районе Николаева злоумышленники похитили аккумулятор с автомобиля «КамАЗ», который находился по ул.Днепровская, 2.

Также на Крещение с автомобиля «ВАЗ-2105», который был припаркован у дома №78 по ул. Хоменко, воры сняли аккумулятор, а из автомобиля «ВАЗ-2101», который находился по ул. Южной, 27а, похитили шлифовальную машинку и сварочный аппарат.

Преступники разыскиваются.