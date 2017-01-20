Верхний банер

На полигоне "Широкий Лан" под Николаевом погиб солдат-срочник

20.01.17 21:11Сколько просмотров этой статьи24Сколько комментариев этой статьи0

Трагедия произошла сегодня около 16.30.

На полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области 20 января погиб 20-летний военнослужащий срочной службы.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках Украины на странице в Facebook.

Отмечается, что солдат, получивший тяжелые ранения, погиб в результате нарушения правил безопасности.

"С целью выяснения причин и обстоятельств, приведших к гибели военнослужащего, командование воинской части совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводит расследование. Руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, командование воинской части совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводит расследование происшествия. При этом командование оперативного командования «Південь» готово оказать всестороннюю поддержку с целью объективного и беспристрастного проведения следствия.

Напомним, 25 июля 2016 г. на полигоне «Широкий Лан» во время учебных стрельб разорвался 120-миллиметровый миномет «Молот». Тогда использовались мины 1975 г. и детонатор 1960 г. выпуска, а взрыватель на мине был из партии, которая еще в 1990 году была забракована и запрещена к поставке.

Похожие новости

22.10.16 10:48В Николаеве ограждение городского полигона ТБО улучшит санитарное состояние прилегающих поселков

29.10.15 19:29Глава Генштаба приехал на николаевский полигон, где проводят научную конференцию с пушками и авиацией

18.01.15 18:48Николаевщина простилась с Героем - командиром очаковских «морских котиков» Юрием Олефиренко

17.01.15 17:39Последний подвиг командира «морских котиков» Юрия Олефиренко, погибшего вчера под Мариуполем

16.01.15 20:40Под Мариуполем погиб командир очаковских «морских котиков»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 20.01.2017

Закругление верхнее-левое

21:30Как украинский биатлонист Сергей Семенов "бронзу" Кубка мира добывал (ВИДЕО)

21:11На полигоне "Широкий Лан" под Николаевом погиб солдат-срочник

20:53Парубий подписал закон о допуске в Украину иностранных вооруженных сил

20:30Наташа Королева появилась на похоронах бабушки в Киеве вместе с мамой

20:16В Николаеве угнанный автомобиль нашли по объявлению

20:00Если субсидии и монетизируют, то людям денег все равно не дадут, - министр соцполитики Рева

19:46В Николаеве пьяный дебошир избил и выгнал из дома жену с ребенком, а потом бросался на патрульных (ВИДЕО)

19:29Общественник требует проверить фирму, которую в Николаев "завел" нардеп Жолобецкий

19:07Замглавы ЦИК задекларировала подарок на 500 тысяч от бывшего регионала

18:56В Новоодесском районе Николаевщины возле школы нашли труп мужчины с ножевыми ранениями

18:42Николаевский горисполком собирается объявить конкурс на два автобусных маршурта

18:30Внезапного призыва офицеров запаса в Украине может и не быть

18:15Николаевцам ко Дню соборности Украины вручили государственные награды

17:54В Харькове отказались переименовать проспект Героев Сталинграда в честь героя АТО

17:43Минагрополитики поддержит производство органики и виноградарство на Николаевщине

17:28Глава Николаевской ОГА предупредил, что кадровая политика будет жесткой

17:12В Кремле говорят, что липецкий Roshen мог бы еще работать и работать

16:59Завтра МФК "Николаев" встретится с "Черноморцем"

16:40Стали известны размеры помощи семьям с детьми и детям-инвалидам в январе

16:26В Национальном театре имени Франка появится Аллея звезд

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

07.01.17 08:001900

Дети из разных уголков Украины поздравили воинов с Рождеством

07.01.17 08:231940

С сегодняшнего дня украинские военные смогут разрывать контракты

07.01.17 09:001670

Нацбанк снизил официальный курс гривни до 27 за доллар

07.01.17 09:281780

Сутки в АТО: 42 обстрела, двое раненых

Самые читаемые

17.01.17 18:0015650

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

08.01.17 11:2711010

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:338090

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

11.01.17 20:065490

И опять на помощь горожанам приходит «Карс Клининг»

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама