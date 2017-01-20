На полигоне "Широкий Лан" под Николаевом погиб солдат-срочник

Трагедия произошла сегодня около 16.30.

На полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области 20 января погиб 20-летний военнослужащий срочной службы.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках Украины на странице в Facebook.

Отмечается, что солдат, получивший тяжелые ранения, погиб в результате нарушения правил безопасности.

"С целью выяснения причин и обстоятельств, приведших к гибели военнослужащего, командование воинской части совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводит расследование. Руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, командование воинской части совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводит расследование происшествия. При этом командование оперативного командования «Південь» готово оказать всестороннюю поддержку с целью объективного и беспристрастного проведения следствия.

Напомним, 25 июля 2016 г. на полигоне «Широкий Лан» во время учебных стрельб разорвался 120-миллиметровый миномет «Молот». Тогда использовались мины 1975 г. и детонатор 1960 г. выпуска, а взрыватель на мине был из партии, которая еще в 1990 году была забракована и запрещена к поставке.