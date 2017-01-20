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В Николаеве угнанный автомобиль нашли по объявлению

20.01.17 20:16Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

Хозяйка нашла свое авто по объявлению о продаже

В Николаеве женщина самостоятельно отыскала угнанный у нее несколько лет назад Mitsubishi Lancer. Причем, сделала это через интернет.

Если верить полиции Николаевской области, дама наткнулась в сети на объявление о продаже автомобиля похожего на тот, что у нее угнали еще в 2014 году в Донецкой области. Женщина решила встретиться с продавцом и приехала в Николаев. Увидев автомобиль, она окончательно убедилась в том, что это ее машина.

«Потерпевшая сразу позвонила на «102», а продавец, увидев такой разворот событий, сел за руль и поехал», — говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Николаевской области.

Догнали 29-летнего водителя сотрудники управления уголовного розыска, которые, как уверяют николаевские копы, находились неподалеку.

«Водитель объяснил правоохранителям, что, якобы, приобрел Mitsubishi Lancer в октябре 2016 года в Одессе у третьего лица по доверенности и был уверен, что с документами все в порядке», — сообщили в полиции.

При этом стражи порядка отметили, что свою попытку скрыться продавец объяснить не смог.

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Пятница, 20.01.2017

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