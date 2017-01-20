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В Николаеве пьяный дебошир избил и выгнал из дома жену с ребенком, а потом бросался на патрульных (ВИДЕО)

20.01.17 19:46Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Вечером патрульные получили сообщение, что в квартире по улице 12-й Продольной мужчина бьет жену.

В подъезде дома инспекторов встретила женщина с ребенком на руках. Она рассказала, что муж, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, избил ее и вместе с ребенком выгнал из дома. По словам заявительницы, владелицей квартиры является она, а супруг даже в ней не прописан.

Увидев стражей порядка, мужчина сразу начал нецензурно ругаться и вести себя неадекватно. Для пресечения правонарушения патрульные надели на него наручники. При составлении материалов подозреваемый в нанесении телесных повреждений постоянно провоцировал инспекторов, угрожал им физической расправой и увольнением. Патрульные доставили дебошира в отдел полиции.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

Ранее сообщалось, пьяный николаевец сообщил в полицию о минировании своей квартиры.

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