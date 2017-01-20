В Новоодесском районе Николаевщины возле школы нашли труп мужчины с ножевыми ранениями

Вчера поздним вечером в Новоодесский отдел полиции обратилась жительница села района с заявлением о том, что по неизвестным причинам умер ее 52-летний муж.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, из показаний заявительницы правоохранителям стало известно, что, не дождавшись мужа вечером с работы, женщина решила его поискать и обнаружила неподалеку от местной школы. Мужчина лежал на земле и не подавал признаков жизни.

Эксперт, осмотрев труп, обнаружил у умершего телесные повреждения в виде колото-резаных ран туловища. Сейчас для установления окончательной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Следственным отделением Новоодесского отдела полиции начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины «Умышленное убийство», что наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить обстоятельства, при которых наступила смерть мужчины, сообщить по адресу: г. Новая Одесса, ул. Центральная, 172, или по телефонам (05167) 2-13-02, 102.