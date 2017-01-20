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Николаевские спасатели предотвратили распространение пожара на жилой дом

20.01.17 13:34Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 20 января, в 3:54 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возникновении пожара гаража по ул. Кузнецкая в Николаеве. Спасателей вызвал экипаж патрульной полиции.

По адресу выехал дежурный караул 3 Государственной пожарно-спасательной части по охране Заводского района. По прибытию было установлено, что горит крытая пристройка, приспособленная под гараж. В пристройке был припаркован автомобиль ВАЗ, и вплотную к ней расположены хозяйственное здание и жилой дом. Существовала угроза перекидывания огня на них.

Благодаря принятым мерам, спасатели не допустили увеличение масштабов пожара и уберегли от полного уничтожения транспортное средство. Огонь успел повредить хозяйственное здание и жилой дом.

В 4:29 пожар локализован и в 05:05 ликвидирован на площади 25 кв. м. Для тушения привлекалось 2 единицы техники и 6 человек из числа личного состава. Причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Пятница, 20.01.2017

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