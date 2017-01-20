Янукович пожаловался в суд на ГПУ

Экс-президент считает, что дело о госизмене незаконно.

В Печерский районный суд Киева пришло письмо от экс-президента с жалобой, что рассмотрение дела о совершении им государственной измены "незаконно". Копию письма опубликовала журналистка Алена Лунькова на своей странице Facebook.

"Заявляю, что на сегодняшний день я не получил никакой информации по сути обвинений в преступлений, в которых меня подозревают, в том числе и сообщении о подозрении ни от Генеральной прокуратуры Украины, ни от Генеральной прокуратуры РФ, ни от других госорганов Украины или России", - сказано в письме. Также Янукович утверждает, что хочет содействовать правоохранительным органам в расследовании уголовных дел. Для этого он готов "принимать участие в следственных действиях, предусмотренных КПК Украины, и сообщать следователям и судебным органам всю необходимую информацию".

"Считаю, что свою готовность к сотрудничеству я убедительно доказал, дав показания 28.11.2016 во время дистанционного допроса в Ростовском суде. Поэтому я не вижу никаких преград для проведения и других следственны действий со мной на территории России", - пишет Янукович.

В конце экс-президент просит провести с ним повторно все необходимые следственные действия по месту его нынешнего пребывания.