06.01.17 13:331990
Вчера на Николаевщине совершено 3 ограбления и 53 кражи
|20.01.17 11:21
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В течение суток в Главное управлениеУ Национальной полиции в Николаевской области поступило 402 заявления и сообщений от граждан об уголовных правонарушениях и других событиях, из них 106 - с признаками уголовных преступлений.
Так, на территории области зарегистрировано 1 факт нанесения тяжких телесных повреждений, 3 грабежа, 51 - кража, 3 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 3 факта незаконного обращения с оружием.
Правоохранители установили лиц, причастных к совершению 34 уголовных преступлений.
В полицию Николаевской области поступило 1 сообщение о без вести пропавших гражданах, разыскано 1 ранее безвестно пропавшего несовершеннолетнего.
Раскрыто 3 ограбления, 13 краж, 2 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 3 - с незаконным обращением с оружием.