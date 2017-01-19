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Жена обвиняемого в получении взятки Романчука не пускала в дом сотрудников СБУ для проведения обыска

19.01.17 12:28Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

В ходе сегодняшнего судебного заседания по делу экс-заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Николая Романчука, обвиняемого в получении взятки в 90 тысяч долларов стало известно, что его жена отказывалась пускать в дом сотрудников СБУ для проведения обыска.

Об этм собщает " МойГород" Силовикам пришлось демонтировать решетку, чтобы попасть в жилье экс-чиновника. Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Мой город».

Судья Светлана Скрипченко зачитала решение следователя, на основании которого 2 июня 2016 года с 19 часов вечера до двух часов ночи в трехэтажном доме Романчука по улице Кости Гордиенко, 6 ( бывшая ул. Бела Куна) проводились обыски. Стало известно, что жена подозреваемого Тамара Романчук отказалась пускать правоохранителей в дом и подписывать документы, поэтому оперативникам СБУ пришлось демонтировать решетки на окнах, чтобы попасть в домовладение.

Кроме того, согласно материалам следствия Романчук ответила, что предметов, документов и ценностей, которые касаются совершения уголовного преступления в домовладении нет.

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