05.01.17 12:471780
В Индии разбился школьный автобус: погибли 25 детей
|19.01.17 09:28
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Авария произошла в условиях плохой видимости
. Минимум 25 детей погибли и 40 получили ранения при столкновении школьного автобуса с грузовиком в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает издание India Samvad.
Авария произошла в округе Этах. Автобус вез детей в школу, но в густом тумане столкнулся с грузовиком, который перевозил картофель.
Полиция начала расследование инцидента, а также выясняет, почему дети ехали в школу в то время, когда все учебные заведения в штате должны были быть закрыты из-за холодов.