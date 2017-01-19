Николаевские воры оказались гурманами

У воров пользуются спросом кофейные агрегаты и элитные спиртные напитки

В Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что в период с 1 по 16 января из киоска, расположенного в районе перекрестка просп. Богоявленского и ул. Космонавтов, вынесли кофейный аппарат.

А в период с 20:05 ч. 15 января по 9:10 ч. 16 января неизвестные лица, повредив входную дверь, проникли в помещение магазина, расположенного по ул. Театральной, 35а, и похитили 8700 гривен. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию Заводского района обратилась 31-летняя работник автозаправочной станции. Женщина сообщила, что в период с 12:00 ч. по 14:00 ч. 16 января из помещения АЗС, расположенного по ул. Генерала Карпенко, 73/1, похищено три бутылки виски.

Кроме того, 16 января о краже из автомобилей в полицию заявили четверо жителей Николаевщины. Так, в период с 15:00 ч. по 16:00 ч. 16 января в Корабельном районе из автомобиля «ВАЗ-2106», который находился возле дома №12 по пр.Корабелов, похищено аккумулятор. В г. Вознесенск в ночь с 15 на 16 января из автомобиля «Тоyоtа», который был припаркован по ул. Сухомлинского, 1, похищены личные документы.

В Кривоозерском районе, в период с 5:25 ч. по 5:30 ч. 16 января, из автомобиля «Honda-Accord», который находился возле автозаправочной станции, расположенной на автодороге М-05 «Киев-Одесса», похищена барсетку с личными документами.

В Ингульском районе Николаева из автомобиля «Dacia-logan», находившийся в ночь с 15 на 16 января у дома 12А по ул. Продольной, также похищены личные документы.

Следователями отделениями подразделений начаты уголовные производства по признакам ч.1 и ч. 3 ст.185 УК Украины «Кража», санкции которых предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет, и ч.3 ст.357 УК Украины «Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение», что влечет за собой наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Полицейские устанавливают виновных лиц.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершенных преступлений, или обладают информацией, полезной для следствия, сообщить в территориальные отделы полиции или по телефону «102».