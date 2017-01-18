Житель Николаева устраивал диверсии на Донбассе
|18.01.17 18:40
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Суд вынес суровый приговор стороннику самопровозглашенных республик
Жителя Николаева отправили за решетку за участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенной "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным ведомства, мужчина вступил в ряды противника еще в 2014 году.
"Сначала он находился в составе "управления гуманитарных операций", специализировавшегося на диверсиях против мирного населения под видом украинских подразделений. Затем боевик перешел в "батальон специального назначения "Вымпел ", в котором принимал активное участие в боевых действиях", – пояснили в СБУ.
Боевика задержали, когда он вернулся в родной город на время "отпуска". Во время обысков по месту жительства правоохранители обнаружили двухсотграммовую тротиловую шашку с двумя детонаторами и инструкцию по работе с взрывчатыми веществами. Решением суда боевик на восемь лет отправился в тюрьму.