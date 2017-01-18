В Николаевской области воры через отверстие в заборе за два месяца вынесли с фермы несколько тонн семян подсолнечника
|18.01.17 18:10
|53
|0
В течение двух месяцев в Казанковском районе четверо воров, трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а один - несовершеннолетний, на автомобиле и мотоцикле вывозили имущество с предприятия, причинив таким образом около 20 тысяч грн убытков владельцу урожая.
Злоумышленники проследили за сторожем, узнали о периодичности, с которой он обследует охраняемую территорию, потом нашли отверстие в ограждении предприятия и время от времени проникали на территорию, откуда личным транспортом вывозили семена подсолнечника. Похищенное преступники реализовывали в соседнем населенном пункте. К «делу» трое знакомых привлекли еще и 17-летнего подростка.
Через некоторое время охранник предприятия обратил внимание, что на складе стало меньше собранного урожая и заявил об этом в полицию. Всего воры вывезли более двух тонн, сообщили в отделе коммуникации полиции в Николаевской области.
Полицейские установили похитителей, в отношении них решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения.
Восемь мешков семян подсолнечника, на которые злоумышленники не успели найти покупателей, изъяты и возвращены владельцу.
Продолжается расследование уголовных производств, начатых следственным отделением Казанковского отделения Новобугского отдела полиции ГУНП в Николаевской области по признакам ч.3 ст.185 УК Украины «Кража», что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет, и ч.1 ст.304 УК Украины «Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность», санкция которой предусматривает до семи лет заключения.