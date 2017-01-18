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Пьяный николаевец сообщил в полицию о минировании своей квартиры

18.01.17 17:53Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Вчера, 17 января, около 15:30 на телефонную спецлинию «102» поступило сообщение от мужчины, пожелавшим остаться неизвестным, о том, что через 5 минут произойдет взрыв в многоквартирном доме, если в одну из квартир этого здания не приедет наряд полиции.

На место происшествия прибыли службы экстренного вызова: полицейские, взрывотехники, кинологи и спасатели. Полицейские оцепили район возможной опасности, эвакуировали из многоэтажки жителей и обеспечили охрану общественной безопасности на прилегающей территории.

Правоохранители пытались обследовать указанную заявителем квартиру, но хозяин, который находился в ней, сначала не открывал дверь. Когда же к этому делу были привлечены работника ЖЭКа, 56-летний домовладелец, у которого были явные признаки алкогольного опьянения, таки впустил правоохранителей в помещение и признался, что под воздействием алкоголя сам позвонил с мобильного в полицию и предоставил ложное сообщение о заминировании.

При обследовании специалистами-взрывотехниками подъезда и помещения указанной заявителем квартиры, никаких предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу для граждан, обнаружено не было, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области..

Следственным отделением Ингульского отдела полиции начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 УК Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении. Продолжаются следственные действия.

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Среда, 18.01.2017

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