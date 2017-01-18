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В Николаеве убили женщину в сауне

18.01.17 08:44Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве была убита 33-летняя женщина. Трагедия произошла в сауне. Убийца, 36-летний житель Николаевского района, задержан

.

В тот день мужчина познакомился с будущей жертвой и пригласил ее сначала в развлекательное заведение, а потом - провести вместе время в сауне. Там они и поссорились.

Причиной якобы стало то, что женщина, по словам спутника, не желала «отрабатывать» расходы «кавалера». Преступник избил знакомую и, оставив ее в комнате заведения, ушел. Несчастная умерла...

Убийца оказался трижды судимым и разыскивался за совершение грабежа, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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