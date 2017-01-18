04.01.17 15:002380
В Николаеве убили женщину в сауне
|18.01.17 08:44
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В Николаеве была убита 33-летняя женщина. Трагедия произошла в сауне. Убийца, 36-летний житель Николаевского района, задержан
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В тот день мужчина познакомился с будущей жертвой и пригласил ее сначала в развлекательное заведение, а потом - провести вместе время в сауне. Там они и поссорились.
Причиной якобы стало то, что женщина, по словам спутника, не желала «отрабатывать» расходы «кавалера». Преступник избил знакомую и, оставив ее в комнате заведения, ушел. Несчастная умерла...
Убийца оказался трижды судимым и разыскивался за совершение грабежа, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.