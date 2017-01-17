Оперативная информация за сутки

В течение суток в ГУ Национальной полиции в Николаевской области поступило 447 заявлений и сообщений от граждан об уголовных правонарушениях и других событиях, из них 109 - с признаками уголовных преступлений.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Николаевской области, в области зарегистрированы 2 грабежа, 1 хулиганство, 61 кража, 5 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 1 незаконных обращения с оружием.

Правоохранители установили лиц, причастных к совершению 31 уголовных преступлений. В полицию Николаевской области поступило 5 сообщений о без вести пропавших гражданах, разыскано 5 ранее без вести пропавших, среди которых 3 несовершеннолетних.

Раскрыто 17 фактов краж, 4 факта связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 1- незаконного обращения с оружием