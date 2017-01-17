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Львовский водитель насмерть сбил велосипедиста и увез его тело с места ДТП

17.01.17 19:36Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Во Львовской области водитель сбил велосипедиста, а затем отвез его на 4 километра и выбросил на трассу. Об этом пресс-служба областной полиции.

В полицию позвонил очевидец, который рассказал, что видел разбитый автомобиль, а возле него поломанный велосипед.

Патрульные выехали на место, но там ничего не было. Когда они объезжали окружающую территорию, на обочине нашли тело человека без признаков жизни.

У погибшего мужчины никаких обломков, свидетельствующих об аварии, не было. Погибшим оказался житель села Березины, 1962 года рождения.

Сначала виновник скрывался, но когда понял, что его ищут, сам пришел в полицию. Оказалось, что виновник - 38-летний таксист на "Форде Конект". За руль он садился трезвым.

"Около четырех часов ночи у поселка Раздел водитель сбил велосипедиста, загрузил тело и велосипед в свой автомобиль, довез до Нового Роздола и выбросил на обочину дороги при въезде в город, а сам убежал. В ходе опроса водитель признался в содеянном", - рассказали в полиции.

Подозреваемый объяснил свой поступок тем, что находился в состоянии аффекта и не понимал, что делает.

Полицейские предполагают, что подозреваемый хотел запутать следствие и показать, что мужчину сбила машина, ехавшая в противоположном направлении, поэтому и оттянул тело погибшего в другое место.

Виновника ДТП задержали. Ему грозит от 3 до 8 лет заключения.

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