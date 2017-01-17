Во рту американца взорвалась электронная сигарета. Мужчина лишился 7 зубов

В американском штате Айдахо произошел незаурядный инцидент с курильщиком электронной сигареты Эндрю Холлом. Он лишился семи зубов в результате очередной затяжки, когда сигарета разорвалась у него во рту.

Сообщается, что мужчина получил серьезные ожоги лица. В подтверждение опасности подобной привычки Эндрю опубликовал жуткие фотографии полученных травм в соцсети.

Судя по снимкам, американец курил в ванной. Взрыв был настолько мощный, что в комнате треснула раковина, а на потолке возникли следы сажи.

"Я пользовался этим устройством около года, и уверяю вас, не делал ничего, что противоречило инструкции. Я лишился семи зубов, получил ожоги второй степени, поранил губы и внутреннюю полость рта. Я знаю, что такими устройствами пользуются те, кто хотят бросить курить, и это здорово. Но имейте в виду, что часто эти штуки могут взорваться без предупреждения", - написал житель Айдахо.