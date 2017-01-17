В России две школьницы с группой поддержки из 80 человек устроили побоище

В Сарове (Нижегородская область) 13-летняя школьница попала в больницу, где у нее диагностировали алкогольную интоксикацию.

Школьница оказалась в медучреждении после инцидента, который произошел возле торгового центра 14 января.

Как выяснилось, девочка могла стать участницей потасовки, которою, кроме нее, готовили ее знакомая и группа поддержки - от 50 до 80 подростков в возрасте от 11 до 16 лет.

Позже было установлено, что девочки поссорились из-за мальчика. Кстати, подростки были вооружены бейсбольными битами.

О том, что в городе готовится массовая драка между группами несовершеннолетних, узнали местные жители. Неравнодушные горожане позвонили в полицию и вскоре агрессивную толпу школьников разогнали прибывшие стражи порядка.