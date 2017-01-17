В Николаеве пожар в многоэтажке

Днем во вторник, 17 января, загорелась щитовая в девятиэтажном жилом доме по проспекту Героев Сталинграда, 89.

Об этом сообщает "Новости-Н"

Щитовая расположена на лестничной площадке между 1 и 2 этажами. Возгорание само по себе не сильное, однако, вследствие пожара оказались задымлены все 9 этажей первого подъезда. В результате, многие жители оказались заблокированными в своих квартирах. В основном, это пожилые люди. Спуститься по задымленной лестнице с верхних этажей жители не могут. Для того, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию, пожарные и жители выбили стекла во всех окна на лестничной клетке. Однако, дышать там все-равно не возможно.

Пожар продолжается уже более получаса, однако пожарные так и не приступили к тушению — некому обесточить электросети. Вызванная на место аварийная бригада «Николаевоблэнерго» не едет уже полчаса.

Возле дома собираются жители. Многие, узнав о пожаре, сорвались с работы, чтобы помочь своим близким. Одна женщина, у которой в квартире осталась маленький ребенок под присмотром бабушки, бросилась в задымленный подъезде, не взирая на предупреждения пожарных.

Между тем, дым постепенно начинает проникать в жилища. Люди, заблокированные в своих квартирах, выходят на балконы, открывают окна, чтобы получит возможность дышать.