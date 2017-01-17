Покончил с собой автор книги о депрессии Марк Фишер

Культуролог, музыкальный теоретик и писатель Марк Фишер скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщила его жена Зоуи Фишер

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Она заявила, что муж совершил самоубийство.

Подробности смерти неизвестны. Марк Фишер стал популярен благодаря его книге «Капиталистический реализм. Альтернативы нет?». Она вышла семь лет назад.

У Фишера был и свой блог k-punk, в котором культуролог делился своим мнением по поводу музыки и кинокартин. Также он печатался в изданиях The Guardian и The Wire.

Добавим, в конце 2010 года российское издательство «УльтраКультура 2.0» выпустило книгу Марка Фишера «Капиталистический реализм: Альтерантивы нет?».

Теоретик культуры, яркий публицист и блогер в своей работе описал связи современной культуры, образования и «рыночного сталинизма». Это жесткая критика постфордистского капитализма, которое характеризуется автором как общество контроля, в котором доминирует ощущение отсутствия альтернатив капиталистической реальности. Причем в «Капиталистическом реализме» достается всем.

Многие уверены, что проще представить себе конец света, чем конец капитализма. После 1989 года капитализм с гордостью представляет себя единственной реалистической политэкономической системой. И эту ситуацию банковский кризис 2008 года только усугубил.

В своей книге Марк Фишер, преподаватель философии, известный публицист и ведущий популярного блога k-punk (k-punk.abstractdynamics. org), подвергает анализу эволюцию и основные принципы живучей идеологической конструкции капиталистического реализма.

Разбирая конкретные примеры из политики, кинефматографа («Дитя человеческое», «Идентификация Борна», «Суперняня»), а также литературы (тексты Урсулы Ле Гуин и Франца Кафки), он доказывает, что капиталистический реализм окрашивает все сферы современного образа жизни, и задается вопросом о том, как эту ситуацию можно изменить.