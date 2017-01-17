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Отец не пережил смерти сына и повесился рядом с его могилой

17.01.17 09:33Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Отчаянное самоубийство произошло в селе Малая Любаша Костопольского района Ровенской области. На местном кладбище жена нашла повешенным мужа у могилы умершего сына, сообщили пресс-службе областного управления Нацполиции.

Повешенным на дереве на территории кладбища 32-летнего местного жителя нашла жена. По словам родственников, мужчина совершил суицид из-за смерти двухмесячного сына.

По словам родных, еще около 23 часов хозяин был дома, и, когда утром проснулась жена, мужчины не было ни в доме, ни во дворе. Отойдя несколько метров от дома, она заметила подозрительную картину на кладбище, ведь проживали недалеко от него.

Выяснилось, что в июне прошлого года в семье умер двухмесячный сын. Мужчина длительное время очень переживал потерю сына. Поэтому родные связывают его поступок именно с этим трагическим событием.

Правоохранители во время поверхностного осмотра признаков насильственной смерти не обнаружили. Согласно врачебного свидетельства, смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии из-за сдавления шеи при повешении.

Однако, как рассказала жена, хозяин никогда не высказывал намерений свести счеты с жизнью. Кроме того, у супругов не было претензий к медперсоналу больницы по смерти младенца.

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