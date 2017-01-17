Николаевские оперативники задержали серийного грабителя

Правонарушителю, который угрожая оружием, совершил в Николаеве два разбойных нападения, объявлено о подозрении и избирается мера пресечения.

Так, 15 декабря 2016 года злоумышленник, закрыв лицо платком, зашел в помещение магазина обуви по пр. Богоявленскому и, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрал 2 300 грн., Аа также мобильный телефон у 57-летней реализатора.

5 января 2017 года преступник снова совершил нападение на той же улице, уже на отделение кредитной организации. Мужчина, закрыв лицо врачебной маской и угрожая оружием, забрал 4 000 грн, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Оперуполномоченные Ингульского отдела полиции ГУ НП в Николаевской области разыскали 25-летнего грабителя и задержали его в порядке ст.208 УПК Украины.

У злоумышленника изъят мобильный телефон потерпевшей и пистолет травматического действия, который, по его объяснениям, он взял у родственника.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается расследование уголовных производств, начатых по признакам ч.3 ст.187 УК Украины «Разбой», что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.