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На Николаевщине после драки умер мужчина

17.01.17 12:43Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

В Снигиревке на Николаевщине скончался мужчина, которого госпитализировали после драки. Сотрудники полиции установили, что он получил удар в лицо во время драки возле бара. Погибшему было 34 года, сообщили в полиции Николаевской области

В полицию из больницы поступило сообщение о госпитализации 34-летнего жителя Снигиревского района с телесными повреждениями головы. Травмы оказались несовместимы с жизнью, и на следующий день мужчина скончался.

Опросив свидетелей, полицейские выяснили, что пострадавший получил телесные повреждения возле местного бара в ходе конфликта с местным жителем. Нетрезвые мужчины поссорились, инцидент перерос в драку, во время которой 26-летний злоумышленник ударил оппонента в лицо и с места происшествия ушел.

Избитый мужчина с помощью друзей пришел домой, где его самочувствие ухудшилось, и он вызвал скорую помощь.

Правоохранители установили местонахождение преступника и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», что наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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