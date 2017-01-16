В Уфе грабителя цветочного магазина нашли по лепесткам роз

В столице Башкирии сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы и кинологи задержали грабителя цветочного магазина, сообщили в пресс-службе МВД про РБ.

В дежурную часть отдела полиции ОП-8 УМВД по городу Уфе поступило сообщение о грабеже в цветочном магазине в микрорайоне Сипайлово.

По словам продавщицы, неизвестный пьяный мужчина открыто похитил плюшевого мишку и более 30 роз вместе с вазой, в которой находились цветы.

Служебно-розыскная собака привела полицейских к многоэтажному дому по улице Жукова. А в самом подъезде полицейские обнаружили лепестки роз. По ним и была установлена квартира, в которой был задержан 35-летний подозреваемый.

Как пояснил полицейским задержанный, будучи в состоянии алкогольного опьянения он похитил игрушку и букет, чтобы подарить их любимой девушке. Все похищенное было изъяты.

А вороватый возлюбленный стал фигурантом уголовного дела оп статье 161 УК РФ «грабеж».