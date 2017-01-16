Пожилой китаец проснулся на собственных похоронах

В Китае в уезде Цзюньлянь 75-летний мужчина проснулся на собственных похоронах, чем шокировал родственников.

Следует уточнить, что пожилой мужчина страдал от слабости и много спал, в результате чего близкие решили, что он умер. В настоящий момент «покойник» находится дома и восстанавливает силы кашей.

Родственники пенсионера утверждают, что за несколько дней до похорон тот «сильно напоминал мертвеца».

«Папа не дышал, у него были холодные руки и ноги», — заявил сын пенсионера.

На подготовку похорон ушло несколько дней. Длительная церемония шла уже восемь часов, когда внезапно якобы умерший китаец проснулся, встал и спросил: «Что происходит? Вы готовите мои похороны?».

Оказывается, во время церемонии крышка гроба постоянно съезжала, но никого это не насторожило, родственники китайца просто поправляли ее, хотя в то время, еще живой пожилой мужчина проснулся и на самом деле пытался выбраться из гроба или хотя бы привлечь к себе внимание.

Когда е мужчина сумел сдвинуть крышку, его тут же вытащили из гроба. В настоящий момент он находится дома, но все еще очень слаб.

Медики пока никак не прокомментировали, что произошло на самом деле со здоровьем пожилого китайца. Но, судя по всему, это был не летаргический сон.

Кстати, это не первый подобный случай. Ранее сообщалось, что в КНР в гробу очнулся «умерший» младенец.